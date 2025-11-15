Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 07:12

Украина вызвала скандал в правительстве Италии

La Stampa: глава МИД Италии разругался с коллегой из-за Украины

Антонио Таяни Антонио Таяни Фото: Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press
В правительстве Италии разразился скандал из-за Украины, сообщает местная газета La Stampa. По ее информации, министр иностранных дел Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини. Конфликт произошел из-за слов последнего об отказе поддерживать Украину.

Мы продолжим поддерживать Украину, — подчеркнул Таяни.

Сам же Сальвини обеспокоен тем, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются Украине, используются не для закупки вооружения, а для укрепления коррупционных схем. Он потребовал прояснить ситуацию в окружении президента Владимира Зеленского, а также пересмотреть подход к поддержке Киева.

По данным украинского издания «Страна.ua», жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции в энергетическом секторе. По мнению опрошенных, руководство страны и предприятий действует в одном кругу и все знают о происходящем. Одна из украинок выразила надежду, что ее дети смогут навсегда покинуть страну.

Европа
Италия
Украина
скандалы
