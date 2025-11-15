Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 05:54

«Смертный приговор»: фон дер Ляйен стала терять позиции в ЕП

Politico: фон дер Ляйен теряет свои позиции в ЕП на фоне правых партий

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европейском парламенте на фоне успеха правых партий, пишет издание Politico. Там пояснили, что речь идет об одобрении проекта о сокращении цепочек поставок.

При голосовании Европейской народной партии фон дер Ляйен пришлось отказаться от своих традиционных союзников-центристов. Она была вынуждена, как указано в материале, продолжить работу с крайне правыми группами, при этом ослабляя свое влияние.

Нарушая десятилетиями существовавший политический протокол, этот шаг подписал смертный приговор так называемому «санитарному кордону», неформальному пакту между центристскими силами Европы — ЕНП, социалистами и демократами, либералами из Renew и «зелеными» — о недопустимости участия крайне правых в принятии решений, — подчеркнули авторы статьи.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках климатического саммита COP-30 в Бразилии, сославшись на плотный рабочий график. Глава британского кабмина настаивал на проведении переговоров, чтобы выразить несогласие с требованиями ЕС о перечислении Великобританией до €6,5 млрд для участия в программе оборонных инвестиций, а также о внесении дополнительных взносов в общеевропейский бюджет.

