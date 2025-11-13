Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:44

Почти миллион бутылок просекко отзывают из-за угрозы «взрыва»

В США отозвали почти миллион бутылок взрывающегося просекко

Фото: Sabine Lubenow/imagebroker.com/Global Look Press

В США начат массовый отзыв почти миллиона бутылок просекко из-за сообщений о самопроизвольных взрывах, пишет The Drinks Business. Компания F&F Fine Wines International отзывает около 941 400 бутылок Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco, продававшихся в магазинах Costco в 12 штатах с апреля по август 2025 года.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, уже поступило десять сообщений о взрывах бутылок, в некоторых случаях приведших к травмам. Особую озабоченность вызывает то, что бутылки могут взрываться даже в нераспечатанном виде без внешнего воздействия.

Потребителям рекомендовано не открывать опасные бутылки, аккуратно их утилизировать и обратиться к производителю за компенсацией. Сеть Costco попросила покупателей не возвращать товар в магазины из-за риска новых инцидентов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в России необходимо поднять возраст покупки алкоголя выше текущих 18 лет. По его словам, вопрос актуален в том числе из-за того, что 11-классники уже являются совершеннолетними и получают доступ к алкоголю, что повышает влияние на их сверстников.

