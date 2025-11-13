Почти миллион бутылок просекко отзывают из-за угрозы «взрыва»

В США начат массовый отзыв почти миллиона бутылок просекко из-за сообщений о самопроизвольных взрывах, пишет The Drinks Business. Компания F&F Fine Wines International отзывает около 941 400 бутылок Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco, продававшихся в магазинах Costco в 12 штатах с апреля по август 2025 года.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, уже поступило десять сообщений о взрывах бутылок, в некоторых случаях приведших к травмам. Особую озабоченность вызывает то, что бутылки могут взрываться даже в нераспечатанном виде без внешнего воздействия.

Потребителям рекомендовано не открывать опасные бутылки, аккуратно их утилизировать и обратиться к производителю за компенсацией. Сеть Costco попросила покупателей не возвращать товар в магазины из-за риска новых инцидентов.

