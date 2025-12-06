ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 17:55

«Заморить голодом»: Симоньян о попадании в список самых влиятельных людей

Симоньян сочла забавным текст FT о ее включении в список самых влиятельных людей

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала забавным текст британской газеты Financial Times по поводу ее включения в ежегодный рейтинг наиболее влиятельных персон мира по версии издания. В своем Telegram-канале она с иронией поблагодарила СМИ за рекламу ее книги.

Financial Times, включив меня в список лидеров этого года, еще снабдила его забавным текстом. Особенно хорош пассаж про мои планы «заморить голодом» весь мир. И про книгу мою написали — за это спасибо, — отметила она.

Ранее сообщалось, что Симоньян вошла в ежегодный рейтинг наиболее влиятельных персон мира по версии FT. Издание опубликовало список людей, чьи идеи и действия, по его мнению, существенно повлияли на мировую повестку в уходящем году. В публикации отмечается, что Симоньян является «верным посланником» президента России Владимира Путина. Газета утверждает, что ее деятельность оказала заметное воздействие на глобальную ситуацию в 2025 году.

До этого стало известно, что роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Симоньян стал книгой месяца в «Московском доме книги». Она поблагодарила читателей за внимание к произведению и отзывы о нем.

Маргарита Симоньян
рейтинги
влияние
отзывы
СМИ
