Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:30

Фон дер Ляйен уличили в одержимости украинским конфликтом

TEC: заявления фон дер Ляйен выдают ее одержимость конфликтом на Украине

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global look press
Читайте нас в Дзен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одержима конфликтом на Украине, считают аналитики газеты The European Conservative. По их словам, политик стремится затянуть кризис, в то время как ряд стран Евросоюза, наоборот, устали от помощи Киеву.

Тон речи фон дер Ляйен подтверждает политическую одержимость ЕК конфликтом на востоке, даже несмотря на явные признаки социальной и бюджетной усталости в Европе, — отметили эксперты.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи объемом €6 млрд. Средства были выделены в рамках двух программ — кредитов ERA, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов, и механизма грантов Ukraine Facility.

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал прекратить перевооружение европейских государств, предупредив о риске перерастания текущей ситуации в ядерный конфликт. По его словам, в ближайшие годы фон дер Ляйен «приведет Европу к войне».

Украина
Европа
Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Измена или кризис пяти лет? Почему Богатырев подал на развод с Арнтгольц
В ОПК раскрыли, какие дроны тысячами применяют ВС России в Красноармейске
Глава Росатома заявил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС
Матери вернули лишь скелет дочери: перед судом предстанут двое друзей
Настоятель храма в Урюпинске покончил с собой
В Японии захотели построить плодотворные отношения с КНДР
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.