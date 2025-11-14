Фон дер Ляйен уличили в одержимости украинским конфликтом TEC: заявления фон дер Ляйен выдают ее одержимость конфликтом на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одержима конфликтом на Украине, считают аналитики газеты The European Conservative. По их словам, политик стремится затянуть кризис, в то время как ряд стран Евросоюза, наоборот, устали от помощи Киеву.

Тон речи фон дер Ляйен подтверждает политическую одержимость ЕК конфликтом на востоке, даже несмотря на явные признаки социальной и бюджетной усталости в Европе, — отметили эксперты.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи объемом €6 млрд. Средства были выделены в рамках двух программ — кредитов ERA, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов, и механизма грантов Ukraine Facility.

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал прекратить перевооружение европейских государств, предупредив о риске перерастания текущей ситуации в ядерный конфликт. По его словам, в ближайшие годы фон дер Ляйен «приведет Европу к войне».