Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одержима конфликтом на Украине, считают аналитики газеты The European Conservative. По их словам, политик стремится затянуть кризис, в то время как ряд стран Евросоюза, наоборот, устали от помощи Киеву.
Тон речи фон дер Ляйен подтверждает политическую одержимость ЕК конфликтом на востоке, даже несмотря на явные признаки социальной и бюджетной усталости в Европе, — отметили эксперты.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи объемом €6 млрд. Средства были выделены в рамках двух программ — кредитов ERA, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов, и механизма грантов Ukraine Facility.
До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал прекратить перевооружение европейских государств, предупредив о риске перерастания текущей ситуации в ядерный конфликт. По его словам, в ближайшие годы фон дер Ляйен «приведет Европу к войне».