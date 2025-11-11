Евродепутаты подали в суд на собственный парламент Politico: депутаты подали иск против ЕП из-за отказа в расследовании по вакцинам

Ряд депутатов Европарламента от правых политических сил обратился с иском в суд Европейского союза, сообщает издание Politico. Поводом для разбирательства послужил отказ руководства парламента санкционировать расследование контрактов на закупку противоковидных вакцин.

В ходатайстве, поступившем в Европейский суд общей юрисдикции, утверждается о незаконности решения фракционных лидеров. Как отмечают истцы, это решение заблокировало проведение голосования по вопросу создания специального следственного комитета.

Исковое заявление было подано представителями трех политических объединений: «Европа суверенных наций», «Патриоты за Европу» и «Европейские консерваторы и реформисты». В тексте документа указывается, что требование о расследовании процедур закупки вакцин поддерживали более 180 парламентариев.

Отмечается, что данный иск стал развитием сложившейся правовой коллизии вокруг закупок вакцин. Суд Евросоюза уже признал, что Европейская комиссия допустила ряд нарушений в ходе закупочных процедур в 2020 и 2021 годах, ограничив общедоступность информации о ценах и не предоставив доказательств отсутствия конфликта интересов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует создать новый разведывательный орган для более эффективного анализа данных, поступающих от национальных спецслужб. Возглавит его председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.