11 ноября 2025 в 14:14

Ночные дрифтеры оказались в наручниках после видео в Сети

Задержаны участники ночного дрифт-заезда по улицам Петербурга и Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали устроивших дрифт-заезд на улицах Петербурга и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранительные органы начали проверку после обнародования в Сети видео с гонок.

Как пишет ведомство, организатором оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Остальные пятеро задержанных — жители Петербурга и области от 21 до 25 лет. Все они привлечены к административной ответственности. Шесть машин (две BMW, Toyota Mark II, два ВАЗа и Ford Sierra) изъяты и отправлены на спецстоянку. Причина — подозрения в изменении номерных агрегатов. Кроме того, во всех автомобилях превышен допустимый уровень шума.

Ранее стало известно, что российские суды начали активно применять уголовную статью за опасное вождение, включая дрифтинг и хулиганство на дорогах. Впервые за долгое время водителей стали привлекать по статье 267.1 УК РФ, которая ранее практически не использовалась. Таким образом власти пытаются бороться с проблемой агрессивного вождения, которая обострилась в последние годы.

автомобили
происшествия
транспорт
Санкт-Петербург
