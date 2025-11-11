Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:18

Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели

Военэксперт Кнутов: антидрон «Серп-П6» удобнее прикреплять к фасадам зданий

Система обнаружения БПЛА «Серп-ВС1ЗД» Система обнаружения БПЛА «Серп-ВС1ЗД» Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Новый российский антидрон «Серп-П6» удобнее прикреплять к фасадам зданий, в отличие от системы радиоэлектронного подавления «Серп-ВС13Д», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов. По его словам, модуль устойчив к повреждениям и не требует дополнительного оборудования для закрепления.

«Серп-П6» можно прикрутить на фасаде здания или к опорам моста с таким расчетом, что это устройство не будет повреждено вандалами либо во время сильного ветра. Оно не обязательно должно иметь треноги или какие-то элементы, которые позволяют его установить. Модуль будет достаточно прочно находиться в определенном месте, защищая этот участок от возможного изменения систем радиоэлектронного оружия, — заявил Кнутов.

По словам военного эксперта, новая разработка Ростеха предназначена для защиты крупных объектов, в том числе мостов. Кнутов отметил, что предыдущая версия «Серп-ВС13Д» используется в основном для охраны памятников архитектуры из-за эстетичного внешнего вида.

«Серп-П6» больше предназначен для защиты мостов, в отличие от предыдущей модели «Серп-ВС13Д», которая защищает небольшие объекты, в том числе памятники архитектуры, за счет эстетичного внешнего вида и компактных размеров, — заключил Кнутов.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России очередные партии ракет для противотанковых комплексов «Корнет» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2». Поставка осуществлена в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

