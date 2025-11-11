Роднина назвала женское фигурное катание в России детским садом

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью KP.RU выступила за возрастной ценз в женском фигурном катании или за переименование в детское. Она отметила, что юные спортсменки часто выступают в течение одного-двух сезонов и уходят. По мнению Родниной, без возрастного ценза женское фигурное катание можно назвать детским садом.

Тогда давайте называть женское фигурное катание детским фигурным катанием. И соглашаемся на то, что на них идут нагрузки — физические, технические, психологические в 15−16 лет. Юные фигуристки уходят после одного-двух сезонов из-за нагрузок и конкуренции, потому что нельзя это вынести дольше. И конкурировать с этими девочками невозможно. Только Елизавета Туктамышева показала мужество, она единственная боролась вот с этим детским садом, — сказала Роднина.

Ранее Роднина обратилась с пожеланиями выздоровления к Александру Плющенко, сыну известного фигуриста Евгения Плющенко. Она выразила надежду, что ребенок в надежных руках.