«Гусь после душа»: Лавров отреагировал на заговор Лондона вокруг МиГ-31 Лавров: Британии будет сложно отмыться после сорвавшегося заговора вокруг МиГ-31

Великобритании будет сложно отмыться после того, как ФСБ раскрыла заговор вокруг российского МиГ-31, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он отметил, что у Лондона есть способность оказываться «гусем, вышедшим из-под душа», передает ТАСС.

Роль Лондона провоцировать в различных ситуациях, включая недавний случай, когда ФСБ разоблачило заговор. <…> Но это мы оставляем в стороне. ФСБ очень подробно все это разоблачило, я не знаю, как британцы будут отмываться от этого, хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, она хорошо известна, — сказал Лавров.

Ранее ФСБ сообщала, что иностранная разведка пыталась завербовать российского летчика-штурмана, пообещав ему выпить пива в Мюнхене. Целью операции стал угон истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ведомство представило переписку, которую иностранные шпионы вели с пилотом. В ней они активно убеждали его совершить угон, обещая деньги, гражданство и полную смену личности. Шпион уверял, что операция пройдет «как по маслу», и даже предлагал потом вместе «выпить пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень», с улыбкой вспоминая всю историю.