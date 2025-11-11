Названы главные преимущества нового антидрона для защиты мостов от БПЛА Военэксперт Кнутов: антидрон «Серп-П6» блокирует навигацию и связь беспилотника

Основной задачей нового российского антидрона «Серп-П6» является блокировка навигации и связи беспилотника, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, главное достоинство системы — это подавление сигналов различных диапазонов.

Основной задачей антидрона «Серп-П6» является выведение из строя навигационной аппаратуры беспилотников противника и подавление канала связи с оператором. Преимущество нового модуля заключается в защите различных объектов с таким расчетом, чтобы аппаратура не была громоздкой и могла обеспечить подавление сигналов различных диапазонов, в том числе практически все системы глобального позиционирования: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. «Серп-П6», — заявил Кнутов.

По словам эксперта, «Серп-П6» можно устанавливать по периметру объекта для его защиты. Он добавил, что новая разработка действует в районе 90 градусов, блокируя атаку беспилотников самолетного типа.

Это небольшое устройство можно разместить по периметру объекта. Сектор, в котором работает «Серп-П6», — около 90 градусов. Для того, чтобы закрыть периметр, нужно четыре таких установки, — заключил Кнутов.

О разработке антидрона «Серп-П6» ранее сообщил холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех». Модуль предназначен для защиты сложных инженерных сооружений, таких как мосты и туннели, а также объектов культурного наследия.