Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 14:59

Названы главные преимущества нового антидрона для защиты мостов от БПЛА

Военэксперт Кнутов: антидрон «Серп-П6» блокирует навигацию и связь беспилотника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Основной задачей нового российского антидрона «Серп-П6» является блокировка навигации и связи беспилотника, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, главное достоинство системы — это подавление сигналов различных диапазонов.

Основной задачей антидрона «Серп-П6» является выведение из строя навигационной аппаратуры беспилотников противника и подавление канала связи с оператором. Преимущество нового модуля заключается в защите различных объектов с таким расчетом, чтобы аппаратура не была громоздкой и могла обеспечить подавление сигналов различных диапазонов, в том числе практически все системы глобального позиционирования: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. «Серп-П6», — заявил Кнутов.

По словам эксперта, «Серп-П6» можно устанавливать по периметру объекта для его защиты. Он добавил, что новая разработка действует в районе 90 градусов, блокируя атаку беспилотников самолетного типа.

Это небольшое устройство можно разместить по периметру объекта. Сектор, в котором работает «Серп-П6», — около 90 градусов. Для того, чтобы закрыть периметр, нужно четыре таких установки, — заключил Кнутов.

О разработке антидрона «Серп-П6» ранее сообщил холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех». Модуль предназначен для защиты сложных инженерных сооружений, таких как мосты и туннели, а также объектов культурного наследия.

БПЛА
Ростех
Россия
беспилотники
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.