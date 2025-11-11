Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 14:06

В России создали компактный антидрон для защиты мостов от БПЛА

Ростех сообщил о разработке антидрона для защиты мостов от беспилотников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал новый компактный модуль для противодействия беспилотникам, сообщили в пресс-службе холдинга. Подсистема «СЕРП-П6» предназначена для защиты сложных инженерных сооружений, таких как мосты и туннели, а также объектов культурного наследия.

Как пояснили разработчики, модуль можно устанавливать на несущие конструкции, не нарушая их архитектурный облик и инженерные решения. Это позволяет организовать эффективную защиту мостов, тоннелей и памятников, где применение стандартного оборудования ранее было невозможно.

«СЕРП-П6» способен подавлять сигналы глобальных спутниковых навигационных систем, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, в диапазоне L1–1,5 ГГц. Параллельно система блокирует каналы связи и управления БПЛА в широком частотном диапазоне, — сказано в сообщении.

Воздействие комплекса приводит к дезориентации беспилотника в пространстве. В результате дрон может быть полностью лишен управления оператором, что предотвращает выполнение им целевых задач.

В Ростехе отметили, что интеграция нового модуля с существующими комплексами линейки «СЕРП» повышает уровень защиты от беспилотных атак. Система позволяет максимально эффективно обеспечивать безопасность критически важных объектов при минимальных эксплуатационных затратах.

Ранее в госкорпорации заявили, что обновленный учебно-боевой самолет Як-130М впервые покажут за рубежом. Он будет представлен в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025, которая пройдет в ОАЭ. Помимо этого, иностранцам покажут импортозамещенный вертолет «Ансат-М».

