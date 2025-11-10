Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом

Обновленный учебно-боевой самолет Як-130М впервые покажут за рубежом, сообщили в пресс-службе Ростеха. Он будет представлен в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо этого, иностранцам покажут импортозамещенный вертолет «Ансат-М».

Впервые за рубежом будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и импортозамещенный вертолет «Ансат-М». Кроме того, на Ближнем Востоке дебютирует российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который примет участие в летной программе, — говорится в заявлении.

Ранее авторы Military Watch Magazine сообщили, что российские истребители пятого поколения Су-57 получили новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, дающие преимущество при подавлении систем противовоздушной обороны противника. По данным источника, эти возможности уникальны, истребители НАТО пока не имеют аналогов. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.