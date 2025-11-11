Промышленный объект в Оренбургской области пострадал при атаке БПЛА

В Оренбургской области поврежден один из промышленных объектов после атаки беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Солнцев. По предварительным данным, пострадавших нет, системы ПВО успешно отразили вражеские дроны.

Над территорией области работают системы ПВО Минобороны России. Они отразили атаку нескольких вражеских беспилотников. По информации на данный момент, пострадал один из промышленных объектов региона, данных о пострадавших среди людей нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Солнцев.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что в ночь на 10 ноября силы ПВО уничтожили более 70 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, а также акватория Черного моря.

До этого стало известно, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за семь дней нейтрализовала 407 атак украинских БПЛА на Донецкую Народную Республику. В частности, над Донецком и Макеевкой было уничтожено 285 дронов. В районе Горловки ликвидировано 122 беспилотника.