Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября

В ночь на 11 ноября российская ПВО уничтожила 37 украинских беспилотников. Восемь аппаратов сбили над Саратовской областью, где в результате налета БПЛА пострадала женщина. ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону истребителя МиГ-31. Силовики задержали жителя Забайкалья, подозреваемого в финансировании экстремистов. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские БПЛА

В ночь на 11 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 дронов противника.

По данным ведомства, 10 БПЛА сбили над Крымом, восемь — над Саратовской областью, семь — над Орловской, по три — над Липецкой, Ростовской областями и над акваторией Черного моря, по одному — над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

Как украинские дроны пытались атаковать Саратовскую область

Около двух часов ночи губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе атаки беспилотников. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

Позднее СМИ сообщили, что над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов. Местные жители слышали около семи громких хлопков и звуки мотора в небе. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова.

«Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Предварительно, ПВО сбивает вээсушные дроны на подлете. По словам местных жителей, некоторые БПЛА летят со стороны Волги», — сообщили СМИ.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что целью дронов ВСУ был Саратовский НПЗ.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА на Саратов легкие травмы получила местная жительница. В Заводском районе города ударной волной выбило стекла в жилых домах.

«Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась», — написал глава региона.

Как военные ВСУ пытались угнать российский истребитель

ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с целью провокации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Противник намеревался отправить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты „Кинжал“», — заявили в ЦОС.

Для угона самолета сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, пообещав им выплатить $3 млн (243 млн рублей). Как подчеркнули в ФСБ, противник намеревался нанести удар по базе в румынском городе Констанца. Там истребитель могли сбить средства противовоздушной обороны.

Сотрудники украинских спецслужб предлагали штурману устранить пилота при угоне МиГ-31, следует из видео ФСБ. Тот отказался, заявив, что не умеет сажать истребитель без летчика. После этого для штурмана провели телефонный инструктаж с пилотом ВСУ.

«Вопрос с летчиком, который в кабине МиГ-31 сидит впереди штурмана, предлагалось решить кардинально. Застрелить, удушить или усыпить», — говорится в сообщении.

Жителя Забайкалья заподозрили в финансировании экстремистов

ФСБ России показала видео задержания жителя Забайкальского края, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Мужчина неоднократно осуществлял денежные переводы на счета запрещенной в РФ организации.

«Установлено, что фигурант 1970 года рождения, разделяя идеологию запрещенной на территории России экстремистской организации, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на ее счета», — добавили в пресс-службе.

