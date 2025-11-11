Появились кадры задержания «спонсора» экстремистов в Забайкалье

ФСБ России показала видео задержания жителя Забайкальского края, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления ФСБ. Мужчина неоднократно осуществлял денежные переводы на счета запрещенной на территории России организации, поскольку разделял ее идеологию.

Установлено, что фигурант 1970 года рождения, разделяя идеологию запрещенной на территории России экстремистской организации, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на ее счета, — добавили в пресс-службе.

До этого в поле зрения правоохранителей попал житель Набережных Челнов, его подозревают в финансировании терроризма после обнаружения его десятков денежных переводов на счета запрещенной организации. Уголовное дело было направлено в суд, фигуранта арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее российские силовики сорвали операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 для провокации. Угнанный самолет с ракетой «Кинжал» планировалось направить в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе. Разведка пыталась подкупить летчиков.