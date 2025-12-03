Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин воплотит в жизнь три детские мечты с новогодней «Елки желаний»

Владимир Путин на встрече с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе
Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства по традиции выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями. В одном из писем пятилетний Тимур из ХМАО рассказал о мечте побывать сотрудником ДПС.

О Господи! Несложное желание. Надеюсь, будет вести себя одинаково вежливо со всеми участниками [дорожного] движения, — сказал Путин, прочитав открытку.

Девятилетняя Тамара пожелала встретиться с космонавтами из команды Роскосмоса. Президент обещал организовать это, отметив, что космонавтам также будет приятно. Третья открытка была от семилетнего Игоря — он попросил у Путина поездку в Калининград ради посещения заповедника «Музей Мирового океана».

Ранее Путин позвонил 10-летнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев после детонации взрывчатки в Красногорске. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства пожелал ребенку скорейшего восстановления и здоровья.

Бровар в свою очередь попросил портрет Путина в качестве подарка на день рождения. Омбудсмен Московской области Мария Мишонова назвала мальчика очень патриотичным.

