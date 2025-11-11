Атака ВСУ на Саратовскую область 11 ноября: повреждения, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 11 ноября, атаковали Саратовскую область. Что известно о повреждениях, есть ли пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Саратовскую область

Около двух часов ночи губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе атаки беспилотников.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов.

«Серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. ПВО отражает атаку украинских дронов», — говорится в публикации.

Канал со ссылкой на местных жителей написал что было слышно около пяти — семи громких звуков. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе.

«Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Предварительно, ПВО сбивает вээсушные дроны на подлете. По словам местных, некоторые БПЛА летят со стороны Волги», — отмечается в посте.

После этого губернатор региона подтвердил атаку на область. Он добавил, что в результате налета объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения. Других подробностей он не привел.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в свою очередь, пишет, что из-за атаки БПЛА в регионе также фиксируется пожар.

«Ресурсы противника публикуют кадры и сообщают, что целью является саратовский НПЗ», — написали авторы.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как ВСУ атаковали регионы РФ накануне

В ночь на 10 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 дрон противника.

29 БПЛА сбили над Брянской областью, семь — над Курской, по пять — над Липецкой и Смоленской, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями, три — над Республикой Крым, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, семь БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, отмечается в сообщении.

В акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Один из аппаратов взорвался у береговой линии.

Из-за ударной волны разбились стекла в окнах двухэтажного дома. Кроме того, были повреждены гараж и лодочный ангар. На месте ЧП работают специалисты и сотрудники экстренных служб, пострадавших нет.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

