Несколько групп солдат ВСУ сдались в плен: успехи ВС РФ к утру 10 ноября

Несколько групп украинских военнослужащих сдались в плен в ходе боев за населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 10 ноября?

Взяли в плен несколько групп солдат ВСУ

Как рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» с позывным Рысь, бойцы армии противника сами сдавались в плен.

«Пленные там были, да. Сдавались сами же, они не ожидали. Сами сдались. По шесть человек бывает, по семь, бывало до 12», — сказал штурмовик.

По словам российского военнослужащего, бойцы «Востока» заходили в населенный пункт бесшумно малыми группами. При попытке бегства с позиций солдат ВСУ уничтожали собственные сослуживцы.

В Минобороны РФ 8 ноября сообщили об освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.

Уничтожили артиллерийское орудие ВСУ

На правобережье Днепра в Херсонской области российские военные успешно поразили артиллерийское орудие ВСУ с помощью дрона «Ланцет». Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

«В ходе круглосуточного мониторинга правобережья реки Днепр оператором разведывательного дрона Zala была выявлена работа орудия ствольной артиллерии противника, замаскированного в лесополосе. Операторы барражирующего боеприпаса, получив координаты, в течение нескольких минут произвели запуск и точным попаданием уничтожили орудие на правом берегу Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после боевой работы расчет оперативно убыл в тыловой район, чтобы не раскрыть свое местоположение.

Лишили ВСУ бронетехники и личного состава

В Минобороны России сообщили, что артиллеристы и операторы ударных FPV-дронов из группировки войск «Юг» успешно поразили опорный пункт ВСУ, уничтожив живую силу, два бронеавтомобиля, робототехнический комплекс и склад.

«Подразделениями Южной группировки войск уничтожено два бронеавтомобиля, наземный робототехнический комплекс и склад материальных средств ВСУ на Константиновском направлении», — отметили в министерстве.

Ликвидировали опорный пункт и тяжелые коптеры ВСУ

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие Восточной группировки войск применили реактивную систему залпового огня «Град» для уничтожения опорного пункта ВСУ в Запорожье. Кроме того, с помощью FPV-дронов были сбиты тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга».

«Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ группировки войск „Восток“ нанес огневое поражение позициям формирований ВСУ в Запорожской области. В результате залпа уничтожен опорный пункт противника и инженерные сооружения, а также живая сила ВСУ. Противник понес потери в живой силе и был вынужден оставить занятые рубежи», — сообщили в ведомстве.

Также были предоставлены сведения об уничтоженных FPV-дронами вражеских тяжелых гексакоптерах типа «Баба-яга». Оператор БПЛА, известный под позывным Патриот, поделился подробностями о работе дроноводов, которые успешно сбивают вражеские беспилотники.

«Если взять в сравнение танк и FPV-дрон, то FPV-дрон очень тяжело подбить, потому что он очень скоростной и также маневренный. То есть здесь нужен хороший опыт и хорошая моторика рук для того, чтобы можно было сбить эту цель», — пояснил он.

Поразили три дрона R-18 ВСУ

В Харьковской области операторы ударных беспилотников группировки войск «Запад» успешно сбили три гексакоптера R-18, известных как «Баба-яга», сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений танкового соединения группировки войск „Запад“ уничтожили тараном три тяжелых ударных гексакоптера R-18 „Баба-яга“», — говорится в сообщении.

