Атака на Одесскую область 11 ноября: какие цели поражены, что известно

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о том, что в ночь на 11 ноября российская армия наносит удары по объектам ВСУ в Одесской области. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Что известно об атаке, какие цели поражены?

Что известно об атаке на Одесскую область ночью 11 ноября

По данным Telegram-канала «СОЛОВЬЕВ», зафиксирован удар по городу Рени, расположенному в Одесской области. Сообщается, что в направлении региона движется не менее 40 беспилотников типа «Герань».

«Мониторинговые каналы сообщают о том, что нанесён удар по Рени (Одесская область). Как минимум 40 „Гераней“ движется в направлении области», — говорится в посте.

Позднее авторы со ссылкой на одесские Telegram-каналы заявили, что удары наносятся по энергетике и портовой инфраструктуре. В Рени зафиксировано не менее 10 ударов, также удар нанесен по Измаилу, отмечается в публикации.

В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщает, что армия России атакует объекты противника.

«Мощные взрывы на границе с Румынией. Десятки „Гераней“ атакуют порты в районе Измаила и Рени у границы с Румынией», — подчеркнули авторы.

Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Как ВС РФ били по целям ВСУ в Одесской области ранее

10 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что Воздушно-космические силы России ликвидировали передвижные расчеты противовоздушной обороны ВСУ в акватории одесского порта. Четыре ударных беспилотника нанесли точечное поражение мобильному зенитному комплексу в районе мыса Большой Фонтан. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ликвидированная установка обеспечивала защиту стратегически важного морского терминала, говорится в публикации. Она входила в систему противовоздушного прикрытия критической инфраструктуры города.

Также в этот день в Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога действовала на территории всей Одесской области.

24 октября фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанес удар по критической инфраструктуре ВСУ под Одессой. По сообщениям российских и украинских военных источников, впервые по цели в Одессе прилетела корректируемая авиабомба сверхбольшой дальности.

Воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 13:25. Уже через восемь минут была поражена цель в районе Одесского припортового завода. Атаку подтвердил начальник Одесской обладминистрации Олег Кипер.

«В ходе воздушной атаки российская армия впервые применила управляемые авиабомбы по инфраструктуре в нашем регионе. Это новая серьезная угроза для Одессы. Такие удары чрезвычайно опасны для людей и могут причинять значительные разрушения», — объявил Кипер.

По данным украинских мониторинговых источников, корректируемая авиабомба пролетела более 180 км.

«По Одессе впервые отработали КАБ. Мы же говорили, что это всерьез», — прокомментировал Telegram-канал Condottiero.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

