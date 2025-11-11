Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране The Guardian: бизнесмен и экс-сенатор Слуцкер умер от рака в хосписе Женевы

Российский бизнесмен и бывший сенатор Владимир Слуцкер умер от рака в хосписе Женевы, сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката Дэвида Эллисона, который представляет интересы бывшей супруги покойного Алены. По его словам, смерть предпринимателя наступила в конце сентября 2025 года.

Слуцкер умер от рака в хосписе в Женеве в конце сентября. <…> Он заявлял, что в прошлом году у него возникли серьезные финансовые трудности из-за кражи его активов, из-за чего он не смог выплачивать ипотеку за лондонскую недвижимость, — говорится в материале.

По информации издания, суд установил, что до развода семья владела особняком в Лондоне площадью 2790 квадратных метров стоимостью 45 млн фунтов, потратила миллионы на его ремонт и регулярно совершала дорогостоящие путешествия. Также была зафиксирована художественная коллекция бизнесмена стоимостью 4 млн фунтов.

Судья отметил, что документально подтвержденное финансовое состояние Слуцкера существенно противоречило его заявлениям о трудностях. По решению суда, наследники бизнесмена обязаны выплатить его бывшей супруге 25 млн фунтов, а также погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам в размере 1 млн фунтов.

