11 ноября 2025 в 15:10

Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая

Автоэксперт Гайдукевич: сейчас все сами заказывают машины из Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 и 2025 годах водители все чаще заказывали машины с пробегом самостоятельно, в первую очередь в Китае, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, это связано с тем, что в 2024 году резко выросли ставки утильсбора для коммерческих компаний.

Раньше у покупателя был выбор классический выбор — купить машину, которую уже пригнали в Россию и растаможили, или заказывать ее самому. Из наличия были немного дороже, но ее уже можно было потрогать. Сел и уехал. Однако после резкого повышения ставок утильсбора в 2024 году стало понятно — разница между льготной и коммерческой ставкой слишком большая. Особенно если авто с мотором больше двух литров. И все стали сами заказывать, а не покупать из наличия. Когда можно сэкономить 1,8 млн рублей, то можно и подождать пару месяцев, — пояснил Гайдукевич.

Эксперт объяснил, что сейчас физические лица могут при ввозе машины заплатить льготный утильсбор: 3400 рублей за машину до трех лет и 5200 рублей, если она старше трех лет. При этом ставки для организаций и профессиональных перегонщиков совершенно другие. Например, для новой машины с мотором два-три литра это 1 875 400 руб., а старше трех лет — 2 839 400 рублей.

По словам Гайдукевича, разница между ставками оказалась слишком большой. И покупатели стали массово завозить машины самостоятельно, платя льготный утильсбор. В итоге поступления в бюджет сократились. Как рассказал министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы в октябре, бюджет недополучит от утильсбора в 2025 году 440 млрд рублей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил об опасности покупки машин, которые были неправильно растаможены. По его словам, сейчас доплату начисляют за машины, ввезенные в страну по «серым» схемам, в том числе через Армению, Киргизию и Казахстан. Он призвал покупать только авто, которые являются юридически чистыми, так как любые сомнительные схемы могут привести к переплатам.

