Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин

Покупка зимних шин на маркетплейсах без расширенной гарантии от производителя позволит сэкономить несколько тысяч рублей, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. При этом обычная гарантия, которая предоставляется по закону, будет действовать, обращает внимание он.

Некоторые магазины предлагают шины на маркетплейсах на 10–20% дешевле, но без так называемой расширенной гарантии от производителя. Она позволяет бесплатно отремонтировать покрышку даже при обычном проколе. Но если отказаться от нее, то можно сэкономить. Например, я недавно покупал зимние шины. С расширенной гарантией они стоили 60 тыс. за комплект. Без гарантии — 50 тыс. То есть я сэкономил 10 тыс., — рассказал Гайдукевич.

