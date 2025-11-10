Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:23

Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин

Эксперт Гайдукевич: при покупке шин без расширенной гарантии можно сэкономить

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Покупка зимних шин на маркетплейсах без расширенной гарантии от производителя позволит сэкономить несколько тысяч рублей, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. При этом обычная гарантия, которая предоставляется по закону, будет действовать, обращает внимание он.

Некоторые магазины предлагают шины на маркетплейсах на 10–20% дешевле, но без так называемой расширенной гарантии от производителя. Она позволяет бесплатно отремонтировать покрышку даже при обычном проколе. Но если отказаться от нее, то можно сэкономить. Например, я недавно покупал зимние шины. С расширенной гарантией они стоили 60 тыс. за комплект. Без гарантии — 50 тыс. То есть я сэкономил 10 тыс., — рассказал Гайдукевич.

Ранее автоэксперт Алексей Леонов дал советы, как уберечься от мошенников при покупке машины. По его словам, переговоры по покупке автомобиля следует снимать на видео. Такая фиксация позволит подтвердить, что продавец действует по своей воле, а не следует инструкции мошенников.

Юрист Илья Русяев советует перед покупкой машины убедиться в погашении автокредита, чтобы избежать возможных претензий со стороны финансовых учреждений. Он пояснил, что даже после завершения выплат юридический след кредитной истории транспорта может сохраняться.

автомобили
зима
шины
водители
советы
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
