Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря Эксперт Гайдукевич: на продажах Maybach или Porsche новый утильсбор не отразится

После изменений правил уплаты утильсбора в Россию прекратится поставка кроссоверов и седанов марок среднего ценового диапазона, таких как Kia, Hyundai, Toyota и прочих, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. При этом премиум как везли, так и будут везти.

Уверен, что на продажах Maybach или Porsche новый утильсбор никак не отразится. По-прежнему будут привозить большие внедорожники и минивэны — их в России не делают. Например, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G-Class, Hyundai Palisade, Toyota Alphard или Kia Carnival. И даже гибридные и технологичные китайские «Лисяны» продолжат завозить. Они просто будут дороже, — пояснил Дмитрий Гайдукевич.

Но будут модели, которые практически исчезнут с рынка. По словам эксперта, экономически невыгодно будет привозить модели, которые по цене конкурируют с новыми «китайцами»: Toyota RAV4, Honda CR-V, Kia Sorento, Volkswagen Tiguan​, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry и так далее.

Гайдукевич напомнил, что с 1 декабря в силу вступают новые правила расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей. И льготную ставку 3400–5200 рублей можно будет платить только за машины с мотором мощностью до 160 л. с. Все, что мощнее, облагается коммерческой ставкой. Например, за популярный в России кроссовер Geely Monjaro с мотором объемом 1969 куб. см и мощностью 238 л. с. утильсбор составит 842 000 рублей, а за BMW X5 с трехлитровым двигателем мощностью 352 л. с. — 2,36 млн рублей.

Именно поэтому машины с моторами до 160 сил будет экономически целесообразно ввозить. Среди таких моделей, например, внедорожник Toyota Fortuner с дизелем мощностью 150 л. с., Nissan X-Trail с бензиновым мотором мощностью 144 л. с., минивэн Mitsubishi Delica D: 5 с дизелем мощностью 145 л. с.

Также в списке «до 160 сил» Nissan Altima (Teana), Toyota Corolla, Mazda3, Kia K3 (Cerato), Volkswagen Bora и T-Roc, Skoda Kamiq, Geely Coolray (Binyue Cool), BYD Seagull, Audi Q2L, BMW X1L, Mercedes-Benz GLA и другие.

