Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:15

Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря

Эксперт Гайдукевич: на продажах Maybach или Porsche новый утильсбор не отразится

Продажа автомобилей марки Porsche в дилерском центре Продажа автомобилей марки Porsche в дилерском центре Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После изменений правил уплаты утильсбора в Россию прекратится поставка кроссоверов и седанов марок среднего ценового диапазона, таких как Kia, Hyundai, Toyota и прочих, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. При этом премиум как везли, так и будут везти.

Уверен, что на продажах Maybach или Porsche новый утильсбор никак не отразится. По-прежнему будут привозить большие внедорожники и минивэны — их в России не делают. Например, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G-Class, Hyundai Palisade, Toyota Alphard или Kia Carnival. И даже гибридные и технологичные китайские «Лисяны» продолжат завозить. Они просто будут дороже, — пояснил Дмитрий Гайдукевич.

Но будут модели, которые практически исчезнут с рынка. По словам эксперта, экономически невыгодно будет привозить модели, которые по цене конкурируют с новыми «китайцами»: Toyota RAV4, Honda CR-V, Kia Sorento, Volkswagen Tiguan​, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry и так далее.

Гайдукевич напомнил, что с 1 декабря в силу вступают новые правила расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей. И льготную ставку 3400–5200 рублей можно будет платить только за машины с мотором мощностью до 160 л. с. Все, что мощнее, облагается коммерческой ставкой. Например, за популярный в России кроссовер Geely Monjaro с мотором объемом 1969 куб. см и мощностью 238 л. с. утильсбор составит 842 000 рублей, а за BMW X5 с трехлитровым двигателем мощностью 352 л. с. — 2,36 млн рублей.

Именно поэтому машины с моторами до 160 сил будет экономически целесообразно ввозить. Среди таких моделей, например, внедорожник Toyota Fortuner с дизелем мощностью 150 л. с., Nissan X-Trail с бензиновым мотором мощностью 144 л. с., минивэн Mitsubishi Delica D: 5 с дизелем мощностью 145 л. с.

Также в списке «до 160 сил» Nissan Altima (Teana), Toyota Corolla, Mazda3, Kia K3 (Cerato), Volkswagen Bora и T-Roc, Skoda Kamiq, Geely Coolray (Binyue Cool), BYD Seagull, Audi Q2L, BMW X1L, Mercedes-Benz GLA и другие.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что марке Renault в России грозит забвение. По его словам, продажи французских автомобилей сейчас исчисляются единицами — за девять месяцев этого года на учет встали лишь 13 машин.

автомобили
цены на автомобили
утильсбор
подержанные авто
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Американского миллиардера обвиняют в создании секс-подземелья для пыток
В Грузии отметили странную деталь при пропаже турецкого самолета с радаров
Намин раскрыл, кто теперь владеет кафе Макаревича
Врач объяснил, как бойцы ВСУ заражаются газовой гангреной
Форвард «Барселоны» Ямаль пропустит ноябрьские игры сборной Испании
Новое фото Анны Седоковой породило слухи о романе с футболистом «Спартака»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.