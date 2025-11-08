Автоэксперт рассказал, какой марке машин в России грозит забвение Автоэксперт Васильев: в России с начала 2025 года купили 13 новых Renault

У французского бренда Renault нет будущего в России, заявил агентству ПРАЙМ автоэксперт Егор Васильев. По его словам, продажи сейчас исчисляются единицами — за девять месяцев этого года на учет встали лишь 13 машин.

Он напомнил, что раньше российский рынок для Renault был вторым после Франции по значимости, однако после того, как компания ушла из страны, ситуация изменилась. Вернуть прежние показатели будет очень трудно, подчеркнул Васильев.

Она вынуждена подчиняться не столько бизнес-логике, сколько политическому влиянию властей. И довольно грубый уход с российского рынка не сделал ситуацию для французского автопроизводителя лучше, — считает автоэксперт.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что правительство России не намерено «закрывать» автомобильный рынок через повышение утилизационного сбора. Он подчеркнул, что цель предстоящих изменений — сделать местное производство экономически более выгодным, чем прямой импорт.

Тем временем японский конгломерат Mitsubishi зарегистрировал в России два новых товарных знака для марок авто Pajero и Attrage. По информации журналистов, обе заявки были поданы из Японии 4 апреля 2025 года. Товарные знаки зарегистрированы по одному классу международной классификации товаров и услуг — наземные транспортные средства, их части и принадлежности. Их действие истечет 4 апреля 2035 года, уточнили в агентстве.