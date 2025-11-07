Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:32

Иностранный автоконцерн зарегистрировал две новые марки машин в России

Mitsubishi зарегистрировал в России товарные знаки марок авто Pajero и Attrage

Логотип на автомобиле Mitsubishi Логотип на автомобиле Mitsubishi Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японский конгломерат Mitsubishi зарегистрировал в России два новых товарных знака для марок авто Pajero и Attrage, передает ТАСС со ссылкой на Роспатент. По информации журналистов, обе заявки были поданы из Японии 4 апреля 2025 года.

Товарные знаки зарегистрированы по одному классу международной классификации товаров и услуг — наземные транспортные средства, их части и принадлежности. Их действие истечет 4 апреля 2035 года, уточнили в агентстве.

Ранее американская корпорация The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию в России товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт». Обе заявки были направлены в Роспатент 23 апреля 2025 года. Товарные знаки регистрируются в классе № 32 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Этот класс охватывает фруктовые безалкогольные напитки, содовую воду, прохладительные безалкогольные напитки и эссенции для их приготовления.

До этого сообщалось, что Роспатент зарегистрировал товарный знак международной компании Visa. Заявка на регистрацию была подана компанией «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» из США 10 сентября прошлого года.

Mitsubishi
Япония
Роспатент
товарные знаки
автомобили
