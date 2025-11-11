Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года

Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press

Компания Mitsubishi впервые с 2022 года зарегистрировала новые сайты в России, сообщает «Авто Mail» со ссылкой на базу данных Роскомнадзора. Пока на сайтах не разместили информацию.

Сообщается, что компания оформила два домена, один из которых русифицированный аналог. Также бренд продлил уже существующий сайт.

В 2022 году компания решила прекратить ведение бизнеса на территории РФ. Новые домены могут быть частью стратегии по запуску ребрендинга, пишет издание.

Ранее сообщалось, что японский конгломерат Mitsubishi зарегистрировал в России два новых товарных знака для марок авто Pajero и Attrage. Товарные знаки зарегистрированы по одному классу международной классификации товаров и услуг — наземные транспортные средства, их части и принадлежности.

