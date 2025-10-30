Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 13:50

В России зарегистрировали товарный знак Visa

Роспатент зарегистрировал товарный знак американской компании Visa

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспатент зарегистрировал товарный знак американской компании Visa, передает ТАСС. Соответствующая заявка была подана компанией «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» 10 сентября прошлого года из США.

В материале сказано, что знак регистрируется по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, которые включают, в том числе, дистанционное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам. По данным ведомства, дата истечения действия знака в России: 10 сентября 2034 года.

До этого глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что в случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию должны открываться новые возможности для национальной системы «Мир». По его мнению, эти процессы должны происходить параллельно.

Также аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил, что использование Visa и Mastercard не представляет опасности. По его словам, эти карты все еще можно применять, однако, вероятно, они уже не так распространены среди большинства россиян.

Visa
Роспатент
товарные знаки
регистрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров
Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео
Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов
Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского
«Инкогнито»: отец Маска рассказал о его поездках в Россию
Кардиолог рассказал о различиях между типами инсультов
Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова
Названо самое откровенное действие в отношениях по мнению молодежи
В российском регионе частично ограничили работу Telegram и WhatsApp
Обезглавленный труп женщины обнаружили в лесопарке
Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать
Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России
Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа
Суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой
Полиция арестовала двух подростков за теракт на железной дороге
Раскрыт недостаток правления Черномырдина
Ушел из жизни актер Театра Вахтангова
Финансист раскрыла тонкости нового закона о банковских вкладах
ДПС перекрыла движение на одном из главных шоссе Петербурга
Супруга Игоря Николаева заразилась неизвестным вирусом в Китае
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.