В России зарегистрировали товарный знак Visa

Роспатент зарегистрировал товарный знак американской компании Visa, передает ТАСС. Соответствующая заявка была подана компанией «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» 10 сентября прошлого года из США.

В материале сказано, что знак регистрируется по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, которые включают, в том числе, дистанционное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам. По данным ведомства, дата истечения действия знака в России: 10 сентября 2034 года.

До этого глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что в случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию должны открываться новые возможности для национальной системы «Мир». По его мнению, эти процессы должны происходить параллельно.

Также аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил, что использование Visa и Mastercard не представляет опасности. По его словам, эти карты все еще можно применять, однако, вероятно, они уже не так распространены среди большинства россиян.