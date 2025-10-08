Россиянам ответили, опасно ли пользоваться картами Visa и Mastercard

Использование карт Visa и Mastercard не несет рисков, заявил аналитик банковской сферы Владимир Шевченко. В разговоре с НСН он обратил внимание, что этими картами можно пользоваться, но они вряд ли остались у большинства россиян. Кроме того, по словам эксперта, в России есть своя система «Мир», которая достаточно хорошо работает, поэтому особой нужды в иностранных картах просто нет.

Рисков по большому счету никаких нет. Картами пользоваться, в принципе, можно, но есть ли они у нас через три года после всего произошедшего? У нас же есть своя карта «Мир». Она вполне хорошо работает, — рассказал он.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что в срочной замене карт международных платежных систем необходимости нет. В ЦБ подчеркнули, что все карты продолжают работать в обычном режиме, а банки заранее проинформируют клиентов о необходимости замены.