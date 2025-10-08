Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 13:39

Россиянам ответили, опасно ли пользоваться картами Visa и Mastercard

Аналитик Шевченко: использование карт Visa и Mastercard не несет рисков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование карт Visa и Mastercard не несет рисков, заявил аналитик банковской сферы Владимир Шевченко. В разговоре с НСН он обратил внимание, что этими картами можно пользоваться, но они вряд ли остались у большинства россиян. Кроме того, по словам эксперта, в России есть своя система «Мир», которая достаточно хорошо работает, поэтому особой нужды в иностранных картах просто нет.

Рисков по большому счету никаких нет. Картами пользоваться, в принципе, можно, но есть ли они у нас через три года после всего произошедшего? У нас же есть своя карта «Мир». Она вполне хорошо работает, — рассказал он.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что в срочной замене карт международных платежных систем необходимости нет. В ЦБ подчеркнули, что все карты продолжают работать в обычном режиме, а банки заранее проинформируют клиентов о необходимости замены.

карты
банки
Россия
Mastercard
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Мужчина с особенностью обрел популярность в соцсетях
Политолог раскрыл, кому в США выгодна антироссийская политика
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.