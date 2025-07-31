В ЦБ высказались о сроках замены Visa и Mastercard В ЦБ пообещали установить разумный срок замены Visa и Mastercard

В срочной замене карт международных платежных систем (МПС) необходимости нет, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ «РБК Инвестициям». Однако регулятор уже прорабатывает разумный срок, который установит в качестве предельного для прекращения их обслуживания российскими банками.

Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты «Мир» при желании клиентов, — сказано в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что все карты продолжают работать в обычном режиме, а банки заранее проинформируют клиентов о необходимости замены. При этом те, кто хочет уже сейчас перейти на карты «Мир», могут обратиться в свой банк для их оформления.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что в случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию должны открываться новые возможности для национальной системы «Мир». По его мнению, эти процессы должны происходить параллельно.