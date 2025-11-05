Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:46

Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки

Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская корпорация The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию в России товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт», передает ТАСС. Обе заявки были поданы 23 апреля 2025 года.

Товарные знаки регистрируются в классе № 32 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Этот класс охватывает фруктовые безалкогольные напитки, содовую воду, прохладительные безалкогольные напитки и эссенции для их приготовления. Товарный знак «Кока-Кола» также зарегистрирован для пива. Регистрация знаков действует сроком на 10 лет.

В марте 2022 года компания The Coca-Cola приостановила свою работу в России. Тем не менее напитки под этим брендом продолжают появляться на полках российских магазинов, но теперь они импортируются из других государств.

Ранее сообщалось, что Роспатент зарегистрировал товарный знак международной компании Visa. Заявка на регистрацию была подана компанией «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» из США 10 сентября прошлого года. Знак будет зарегистрирован в нескольких классах международной классификации товаров и услуг, включая дистанционное банковское обслуживание, а также услуги по работе с дебетовыми и кредитными картами.

