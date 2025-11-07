Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 15:49

Умер бывший гендиректор Renault

Экс-гендиректор Renault Луи Швейцер умер в возрасте 83 лет

Луи Швейцер Луи Швейцер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скончался французский бизнесмен Луи Швейцер, который занимал пост генерального директора автоконцерна Renault Group с 1992 по 2005 год, пишет Agence France-Presse. Ему было 83 года.

Кончину Швейцера подтвердили его родственники. Точные причины смерти не раскрываются. Швейцер присоединился к Renault в 1986 году. Как пишет издание, бизнесмен отдал компании 20 лет, 13 из них в качестве генерального директора. После ухода с должности Швейцер остался почетным президентом компании.

Ранее стало известно, что скончался известный музыкант и основатель ансамбля «Светилен» Дмитрий Гаркави. На момент смерти ему было 60 лет. Прощание с музыкантом состоится 8 ноября. Пресс-служба Ивановской государственной филармонии выразила слова соболезнования близким Гаркави.

До этого умер советский и российский сценарист, актер и поэт Вячеслав Вербин. Ему было 83 года. Причины смерти не уточняются. Вербин создавал пьесы, киносценарии, песни для кино и эстрады, либретто опер и балетов. Известность получил после выхода сериала «Империя под ударом».

Renault
смерти
соболезнования
похороны
прощания
