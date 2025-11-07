Умер бывший гендиректор Renault

Скончался французский бизнесмен Луи Швейцер, который занимал пост генерального директора автоконцерна Renault Group с 1992 по 2005 год, пишет Agence France-Presse. Ему было 83 года.

Кончину Швейцера подтвердили его родственники. Точные причины смерти не раскрываются. Швейцер присоединился к Renault в 1986 году. Как пишет издание, бизнесмен отдал компании 20 лет, 13 из них в качестве генерального директора. После ухода с должности Швейцер остался почетным президентом компании.

