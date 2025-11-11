Сенин рассказал, как Гурченко относилась к слухам о своей фигуре Кинопродюсер Сенин опроверг мифы об удаленных ребрах у Людмилы Гурченко

Актриса Людмила Гурченко никогда не удаляла себе ребра ради сохранения фигуры, слухи об этом опроверг кинопродюсер Сергей Сенин. На полях конференция «Муза целой эпохи: 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко» он заявил корреспонденту NEWS.ru, что такие домыслы порождала обычная зависть из-за яркой внешности. Артистка, по его мнению, унаследовала гены отца, который всю жизнь пробыл в одном весе.

Вот так бывает. Кто-то уникально пишет стихи, кто-то уникально сочиняет музыку, а у нее помимо актерского и писательского таланта был еще такой божий дар — быть в такой потрясающей форме, — высказался Сенин.

Сама Гурченко была в курсе слухов, которые о ней распускали. По словам продюсера, она с юмором относилась к таким сообщениям и предлагала окружающим лично убедиться, что все ее ребра на месте.

А она бы сказала «Хотите — пощупайте!» и там бы пересчитали все, — добавил продюссер.

Ранее пластический хирург Анвар Салиджанов заявил, что Гурченко не смогла бы делать пластические операции в 90 лет, так как врачи не рискнули бы дать ей анестезию. По его словам, дело еще и в том, что к этому возрасту кожа сильно меняется. Хирург добавил, что сегодня пластические операции стали более щадящими, но длительность эффекта омоложения не изменилась.