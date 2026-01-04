Атака США на Венесуэлу
Горячее на Рождество: ребрышки на капустной подушке — на запах сбежится вся семья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим вкусные ребрышки на капустной подушке. Стоит лишь выложить мясо на противень, застеленный капустными листьями, и отправить в духовку, как кухня наполняется праздничным ароматом. Ребрышки получаются сочными, мягкими и насыщенными по вкусу. Такое горячее идеально подойдет для рождественского стола и уютного семейного ужина.

Ингредиенты: ребрышки (бараньи, свиные или телячьи) — 1,5 кг, лук репчатый — 4–5 шт. (600 г), соль — 5 г, вустерский соус — 15 г, кориандр молотый — 7 г, смесь перцев — 3 г, майонез — 30 г, растительное масло — 30 мл, капустные листья — 8–10 шт. (600–700 г), паприка — 3 г, базилик сушеный — 2 г.

Приготовление: ребрышки промойте, обсушите, очистите от пленок и нарежьте порционно. Лук нарежьте кольцами, слегка помните руками до появления сока, добавьте соль, специи, майонез, масло и вустерский соус. Выложите мясо, хорошо перемешайте и уберите мариноваться в холодильник минимум на 3–4 часа, лучше на ночь. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите капустными листьями, слегка посолите и посыпьте паприкой и базиликом. Сверху выложите ребрышки вместе с луком. Запекайте около 70 минут, накрыв фольгой после первых 30 минут. Подавайте горячими.

Ранее мы готовили форель по-королевски на Рождество. Эффектное горячее в лодочках: а добавки — просто огонь.

Проверено редакцией
