Эти ребрышки съедаются противнями: классный маринад с апельсином и чесноком

Если вы ищете рецепт, после которого гости попросят добавки, — он перед вами. Свиные ребра в этом маринаде получаются невероятно сочными, мягкими и ароматными. Апельсиновый сок дает легкую кислинку, мед — аппетитную глазурь, а чеснок и специи делают вкус по-настоящему насыщенным.

Ингредиенты: 1 кг свиных ребер, 100 г кетчупа, 50 мл соевого соуса, 1 ст. л. горчицы, 2 ст. л. меда, сок 1 апельсина, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца, 1 ч. л. сухого чеснока, 1 ст. л. приправы для гриля.

Как приготовить: в глубокой миске смешайте кетчуп, соевый соус, горчицу, мед и свежевыжатый апельсиновый сок. Добавьте соль, перец, сухой чеснок и приправу для гриля, тщательно перемешайте до однородности. Ребра обсушите бумажным полотенцем и щедро смажьте маринадом со всех сторон. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше — на ночь: так мясо станет особенно нежным. Разогрейте духовку до 160 °C. Выложите ребра на противень, застеленный фольгой, накройте сверху вторым слоем фольги и запекайте около 2 часов. Затем снимите верхнюю фольгу, увеличьте температуру до 200 °C и готовьте еще 20–30 минут, пока ребра не покроются румяной карамельной корочкой.

