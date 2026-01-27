Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 09:36

Биточки из крабовых, риса и кабачка — вкусные и очень удачные. Готовлю, когда не хочется мясного

Фото: D-NEWS.ru
Если хочется чего-то лёгкого, но сытного, эти кабачковые биточки становятся отличным вариантом. За счёт добавления варёного риса они хорошо держат форму, получаются мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Крабовые палочки добавляют интересную нотку и делают вкус интереснее, чем у обычных овощных котлет.

Для приготовления на 12–14 штук понадобится: молодые кабачки — 500 г, крабовые палочки — 200 г, варёный рис — 120–150 г, яйцо — 1 шт., мука — 3–4 ст. л., укроп или петрушка — небольшой пучок, чеснок — 2 зубчика, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Кабачки натирают на крупной тёрке, слегка солят и оставляют на 10 минут, затем хорошо отжимают сок. Крабовые палочки нарезают мелкими кубиками, зелень и чеснок измельчают. Все ингредиенты соединяют в миске, добавляют варёный рис, яйцо и муку, приправляют и перемешивают до густой, но мягкой массы. Котлеты выкладывают ложкой на разогретую сковороду и обжаривают по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Получается просто, вкусно и очень по-домашнему.

Ранее мы делились рецептом рулетиков из свинины. Скрутите за 20 минут, дальше работает духовка — вкусный рецепт вместо котлет и гуляша.

Проверено редакцией
