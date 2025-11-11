Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:39

Автоэксперт назвал максимально безопасную схему покупки машины

Автоэксперт Чистов объяснил, как надо покупать машину без огромного утильсбора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если покупать автомобиль, то безопаснее всего брать модель, которая была ввезена в Россию как минимум один год назад, рассказал NEWS.ru директор по развитию автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. По его словам, так вы не рискуете столкнуться с требованием уплатить коммерческий утильсбор.

Наименее рискованный вариант приобретения — найти человека, который больше года назад ввез машину на себя, на себя поставил на учет и от своего имени продает, — пояснил Юрий Чистов.

По словам эксперта, это связано с тем, что, согласно правилам, льготный утильсбор на машины можно платить только в том случае, если в течение года не перепродавать машину. Если же ее продать раньше, то таможенная служба может потребовать доплатить разницу между льготными ставками и коммерческими. А тот факт, что машина имеет действующий учет в ГИБДД, не говорит о том, что его не могут аннулировать до оплаты полного размера утилизационного сбора при очередной смене владельца.

Чистов отметил, что если покупатель столкнулся с требованием уплаты дополнительного утилизационного сбора, то он может обратиться в суд с иском к продавцу. Или договориться с ним в досудебном порядке. Но на практике это не всегда оканчивается удачей.

Ранее автоэксперт Алексей Леонов посоветовал россиянам, которые хотят купить машину, проводить соответствующие сделки в банке в присутствии нотариуса и просить справку о дееспособности продавца.

Ярослав Ломакин
