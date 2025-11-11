Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 16:12

Управляющую домом престарелых уличили в подделке завещания

В Великобритании управляющую домом престарелых осудили за подделку завещания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании управляющую домом престарелых Джамиль Слейни-Саммерс признали виновной в подделке завещания 85-летней подопечной и краже ее средств, сообщает Daily Mail. Женщина похитила 6 тыс. фунтов стерлингов (639 тыс. рублей), предназначенных для ухода за пенсионеркой, и потратила их на онлайн-бинго.

По информации издания, после смерти Ритты Барнсли в августе 2021 года Слейни-Саммерс предъявила фальшивое завещание, согласно которому половина состояния переходила ей, а остальное — двум другим сотрудникам. Подлог раскрыла кузина покойной.

Расследование также выявило, что в 2014 году управляющая добавляла коллеге в чай лекарственные препараты, а в 2023 году продала необученную собаку как специализированную для ухода за больными.

Ранее пенсионерка из Владимирской области передала пособнику мошенников муляжи банкнот вместо требуемых 1,7 млн рублей. 84-летняя жительница Александровского района продолжительное время получала телефонные звонки от неизвестных лиц. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убеждая ее в необходимости декларировать денежные средства для предотвращения финансирования террористов.

дома престарелых
Великобритания
завещания
деньги
пенсионерки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредил, кому опасно пить кефир перед сном
Россиянку осудили за госизмену
В Госдуме предложили лучший ответ на запрет Евросоюза выдавать мультивизы
Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований
Россиянку и ее сына обвинили в участии в движении «Граждане СССР»
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.