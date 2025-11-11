Управляющую домом престарелых уличили в подделке завещания В Великобритании управляющую домом престарелых осудили за подделку завещания

В Великобритании управляющую домом престарелых Джамиль Слейни-Саммерс признали виновной в подделке завещания 85-летней подопечной и краже ее средств, сообщает Daily Mail. Женщина похитила 6 тыс. фунтов стерлингов (639 тыс. рублей), предназначенных для ухода за пенсионеркой, и потратила их на онлайн-бинго.

По информации издания, после смерти Ритты Барнсли в августе 2021 года Слейни-Саммерс предъявила фальшивое завещание, согласно которому половина состояния переходила ей, а остальное — двум другим сотрудникам. Подлог раскрыла кузина покойной.

Расследование также выявило, что в 2014 году управляющая добавляла коллеге в чай лекарственные препараты, а в 2023 году продала необученную собаку как специализированную для ухода за больными.

Ранее пенсионерка из Владимирской области передала пособнику мошенников муляжи банкнот вместо требуемых 1,7 млн рублей. 84-летняя жительница Александровского района продолжительное время получала телефонные звонки от неизвестных лиц. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убеждая ее в необходимости декларировать денежные средства для предотвращения финансирования террористов.