Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 09:49

Пенсионерка отдала мошенникам муляж вместо 1,7 млн рублей

Пенсионерка во Владимирской области передала аферисту муляжи купюр вместо денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка из Владимирской области передала пособнику мошенников муляжи банкнот вместо требуемых 1,7 млн рублей, сообщает MK.RU. 84-летняя жительница Александровского района продолжительное время получала телефонные звонки от неизвестных лиц. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убеждая ее в необходимости декларировать денежные средства для предотвращения финансирования террористов.

Когда пенсионерка направилась в банковское отделение, сотрудница учреждения заподозрила неладное и уведомила полицию. Вместо настоящих денег 26-летнему курьеру из Подмосковья вручили пакет с имитацией купюр. Мужчину задержали в момент получения пакета.

Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему обмана россиян, похищая персональные данные под видом оформления виртуальной кредитной карты. По информации МВД, преступники предлагают жертвам кредитные средства с повышенным лимитом, гарантируя одобрение практически всем категориям заемщиков, включая пенсионеров и лиц с проблемной кредитной историей. Для получения займа предлагается пройти регистрацию на специализированном сайте, заполнить анкету с указанием личных сведений и оплатить комиссионный сбор. В результате конфиденциальная информация поступает в распоряжение злоумышленников.

мошенники
пенсионеры
МВД
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США исключили президента из списка террористов
Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске
Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области
Мать Зеленского рассказала об опасных играх сына
Трамп иронично отреагировал на слова Орбана о «чуде» для Украины
Лифт с детьми рухнул в элитной новостройке
В Таиланде перевернулся автобус с россиянами
Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи
Учения НАТО против подводных лодок начались в Балтийском море
Судьи пощадили легендарного гонщика «Формулы-1»
Тело 17-летней девушки нашли без головы
Раскрыты попытки ВСУ вернуть утраченные территории
Российский военный рискнул жизнью и спас тяжелораненых сослуживцев
Аналитики выяснили, сколько россиян поддержали полный запрет вейпов
«В США нет королей»: Байден «ожил» и прошелся по Трампу
Стивен Сигал снимется в России сразу в трех фильмах
Названа серьезная угроза для российского сегмента интернета
Винтовка Мосина: как создавалось легендарное оружие
«Усложняет работу»: экс-разведчица раскрыла главные сложности профессии
В США раскрыли, чем обернется встреча Трампа и Орбана для Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.