Пенсионерка отдала мошенникам муляж вместо 1,7 млн рублей

Пенсионерка из Владимирской области передала пособнику мошенников муляжи банкнот вместо требуемых 1,7 млн рублей, сообщает MK.RU. 84-летняя жительница Александровского района продолжительное время получала телефонные звонки от неизвестных лиц. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убеждая ее в необходимости декларировать денежные средства для предотвращения финансирования террористов.

Когда пенсионерка направилась в банковское отделение, сотрудница учреждения заподозрила неладное и уведомила полицию. Вместо настоящих денег 26-летнему курьеру из Подмосковья вручили пакет с имитацией купюр. Мужчину задержали в момент получения пакета.

Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему обмана россиян, похищая персональные данные под видом оформления виртуальной кредитной карты. По информации МВД, преступники предлагают жертвам кредитные средства с повышенным лимитом, гарантируя одобрение практически всем категориям заемщиков, включая пенсионеров и лиц с проблемной кредитной историей. Для получения займа предлагается пройти регистрацию на специализированном сайте, заполнить анкету с указанием личных сведений и оплатить комиссионный сбор. В результате конфиденциальная информация поступает в распоряжение злоумышленников.