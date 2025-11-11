Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 16:08

Юрист ответил, получат ли водители компенсацию после обвала «Снежкома»

Юрист Трунов: суд может назначить компенсацию водителям после обвала «Снежкома»

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автомобилисты, чьи машины были повреждены при обвале демонтируемого красногорского горнолыжного комплекса «Снежком», могут добиться компенсации, заявил NEWS.ru юрист Игорь Трунов. По его словам, из-за наличия пострадавших может быть возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.

Если машина застрахована, то здесь будет использовано ОСАГО, страховая компания выплатит компенсацию и взыщет с ремонтника, занимающегося сносом [горнолыжного комплекса «Снежком»]. Также есть пострадавшие, которым причинен вред. Скорее всего, будет расследование в рамках уголовного дела о халатности или нарушении правил безопасности. И уже в рамках этого дела люди будут признаны потерпевшими. Есть такое понятие «гражданский иск» в уголовном процессе, он подразумевает возмещение вреда с тех, кто виновен в случившемся, — заявил Трунов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ранее сообщалось, что при обрушении комплекса «Снежком» пострадали два человека. Обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. Известно, что различные повреждения получили десятки машин. В частности, были выбиты стекла, на кузовах появились вмятины и царапины.

