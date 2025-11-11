Юрист ответил, получат ли водители компенсацию после обвала «Снежкома»

Автомобилисты, чьи машины были повреждены при обвале демонтируемого красногорского горнолыжного комплекса «Снежком», могут добиться компенсации, заявил NEWS.ru юрист Игорь Трунов. По его словам, из-за наличия пострадавших может быть возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.

Если машина застрахована, то здесь будет использовано ОСАГО, страховая компания выплатит компенсацию и взыщет с ремонтника, занимающегося сносом [горнолыжного комплекса «Снежком»]. Также есть пострадавшие, которым причинен вред. Скорее всего, будет расследование в рамках уголовного дела о халатности или нарушении правил безопасности. И уже в рамках этого дела люди будут признаны потерпевшими. Есть такое понятие «гражданский иск» в уголовном процессе, он подразумевает возмещение вреда с тех, кто виновен в случившемся, — заявил Трунов. Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ранее сообщалось, что при обрушении комплекса «Снежком» пострадали два человека. Обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. Известно, что различные повреждения получили десятки машин. В частности, были выбиты стекла, на кузовах появились вмятины и царапины.