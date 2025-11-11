Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 16:23

Стало известно, кто возместит ремонт 145 искореженных в Красногорске авто

Подрядчик возместит ремонт поврежденных из-за обрушения в Красногорске машин

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подрядная организация возьмет на себя все расходы по ремонту автомобилей, получивших повреждения из-за обрушения части комплекса «Снежком» в Красногорске, заявила начальник территориального отдела Павшинская пойма София Удодова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время составляется их список. До этого стало известно, что 145 автомобилей получили повреждения.

Дополнительно ведется список поврежденных автомобилей для оценки повреждений. Все расходы на себя берет подрядная организация, — отметила она.

Также уточнялось, что десятки автомобилей получили различные повреждения. В частности, выбиты стекла, на машинах появились вмятины и царапины. Территорию на месте чрезвычайного происшествия оцепила полиция.

Ранее пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что число пострадавших при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на дорогу в подмосковном Красногорске увеличилось до трех. По данным ведомства, третьему человеку оказали медицинскую помощь на месте ЧП.

