11 ноября 2025 в 15:10

В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь

В Госдуме предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей и болезней от его употребления, сообщило РИА Новости. Депутаты от партии «Новые люди» направили соответствующее обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, — говорится в письме.

Парламентарии подчеркнули, что сейчас на бутылках нет наглядного предупреждения о вреде злоупотребления алкоголем. Они считают, что реализации их инициативы станет важным шагом в профилактике зависимости от спиртных напитков.

Ранее вице-спикер ГД от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что в Госдуме планируют рассмотреть вопрос о запрете реализации вейпов на территории России. Он отметил, что законодательная инициатива может быть обсуждена в ближайшее время. До этого комитет ГД по охране здоровья предложил предоставить регионам России право вводить дополнительные ограничения на розничную продажу никотиносодержащей продукции, включая полный запрет.

