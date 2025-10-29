Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина

Комитет Государственной думы по охране здоровья предложил предоставить регионам России право вводить дополнительные ограничения на розничную продажу никотиносодержащей продукции, включая полный запрет, пишет РИА Новости. Данная инициатива содержится в проекте к правительственному закону о лицензировании торговли табачными и никотиновыми изделиями.

Председатель профильного комитета Сергей Леонов пояснил, что в настоящее время доля нелегальной продукции на рынке, в частности вейпов, превышает 60%. По его словам, вводимый механизм лицензирования, который затронет как оптовую, так и розничную торговлю, позволит вывести из оборота незаконную никотиносодержащую продукцию.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и вейпов на остановках городского транспорта. Данная инициатива была в свое время предложена депутатами Хабаровского края. Запрет будет распространяться на киоски и павильоны, которые находятся на территории остановочных пунктов.