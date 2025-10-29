Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:35

Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина

Комитет Госдумы предлагает наделить регионы правом запрещать продажи вейпов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по охране здоровья предложил предоставить регионам России право вводить дополнительные ограничения на розничную продажу никотиносодержащей продукции, включая полный запрет, пишет РИА Новости. Данная инициатива содержится в проекте к правительственному закону о лицензировании торговли табачными и никотиновыми изделиями.

Председатель профильного комитета Сергей Леонов пояснил, что в настоящее время доля нелегальной продукции на рынке, в частности вейпов, превышает 60%. По его словам, вводимый механизм лицензирования, который затронет как оптовую, так и розничную торговлю, позволит вывести из оборота незаконную никотиносодержащую продукцию.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и вейпов на остановках городского транспорта. Данная инициатива была в свое время предложена депутатами Хабаровского края. Запрет будет распространяться на киоски и павильоны, которые находятся на территории остановочных пунктов.

никотин
вейпы
запреты
регионы
Госдума
