11 ноября 2025 в 14:58

Общественник оценил необходимость показа «Кремлевского волшебника» в РФ

Общественник Кормухин: «Кремлевского волшебника» нельзя показывать в России

Кадр из трейлера фильма «Кремлевский волшебник» Кадр из трейлера фильма «Кремлевский волшебник» Фото: Gaumont

«Кремлевского волшебника» нельзя демонстрировать на российских экранах, так как в Европе не могут показать Россию в позитивном ключе, заявил «Ридусу» лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Он подчеркнул, что на съемки такого фильма не выделили бы средств.

Во-первых, во Франции или Великобритании на съемки такого фильма не дадут денег. А во-вторых, если подобную картину как-нибудь снимут, авторы фильма не получат прокатного удостоверения. На Западе очень жесткая цензура, — рассказал Кормухин.

По его мнению, сейчас в мире развернулось противостояние двух цивилизаций. Общественник отметил, что сейчас личность президента России Владимира Путина не подлежит обсуждению.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Gaumont выпустила на официальном YouTube-канале первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник» с актером Джудом Лоу в роли Путина. В ролике показаны ключевые герои картины.

