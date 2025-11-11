Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:48

«Оружия предостаточно»: депутат о планах Британии захватить нефтебазы РФ

Депутат Соболев: у британцев никогда не получится захватить нефтебазы России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планы Великобритании по захвату российских нефтяных платформ на Балтике не увенчаются успехом, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Так он прокомментировал сообщение о том, что британский спецназ проводит подготовку к возможным прибрежным операциям у берегов РФ. Он подчеркнул, что российская армия готова дать достойный отпор при любом подобном сценарии.

Оружия у нас предостаточно, чтобы не допустить захвата Британией российских нефтебаз. Наша платформа [на Балтике], я думаю, будет в безопасности. Там у нас Северный флот, который находится в полной боевой готовности. Но эта новость подтверждает то, что нам уже известно, — Европа серьезно готовится к войне с Россией. Она восстанавливает и даже создает новые предприятия военно-промышленных комплексов, особенно в Германии и Британии. И они считают, что к 2030 году будут готовы. Что касается данной истории, я думаю, что это не более чем учения, — пояснил Соболев.

Он отметил, что западные страны проводят весьма неоднозначные учения возле российских границ. По его словам, основная стратегическая цель Запада в данном контексте заключается в максимальном затягивании сроков специальной военной операции.

Страны Запада проводят однозначные учения [возле границ РФ], допустим, захват Калининградской области или разгром Балтийского флота. Или вот, захват наших северных нефтяных платформ. В этом плане они будут делать все, чтобы специальная военная операция на Украине затянулась, по крайней мере до 2030 года. Но мы должны быть готовы к развитию таких событий, — подытожил Соболев.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина стремится развязать боевые действия между Россией и Европой. По его словам, это делается, чтобы спровоцировать масштабный конфликт. Он отметил, что целью Киева является прямое столкновение Москвы с НАТО.

