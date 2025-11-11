Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 16:27

Новое фото Анны Седоковой породило слухи о романе с футболистом «Спартака»

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Анна Седокова намекнула на роман с футболистом «Спартака», передает Telegram-канал Mash на спорте. Знаменитость подогрела слухи о новом избраннике после того, как опубликовала фотографию в носках с логотипом футбольного клуба и показала две охапки алых роз. Однако позже певица опровергла эту информацию.

В любви никогда ничего не четко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И все равно, сколько тебе лет — 18 или 66, — написала знаменитость.

В то же время певица заявила, что никаких отношений с футболистами у нее нет. Седокова сообщила поклонникам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что носки у нее оказались в гардеробе после тренировок сына, который посещал детскую секцию футбольного клуба.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Спортсменка написала, что знаменательное событие произошло еще 7 ноября. Медведева поделилась кадрами, на которых будущий муж делает ей предложение. Он произнес трогательную речь, встал на одно колено и преподнес кольцо своей избраннице, а также большой букет алых роз.

Анна Седокова
футболисты
отношения
романы
