11 ноября 2025 в 16:34

Намин раскрыл, кто теперь владеет кафе Макаревича

После отъезда Макаревича из страны его кафе перешло во владение Стаса Намина

Стас Намин Стас Намин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Единоличным владельцем кафе Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в настоящий момент является композитор и продюсер, а также основатель группы «Парк Горького» Стас Намин. В беседе с корреспондентом NEWS.ru в пресс-центре МИЦ «Известия» он отметил, что некоторое время общался с Макаревичем.

Ну да, какое время он был моим партнером. <...> Но кафе теперь мое. Там происходит около 80 живых концертов в месяц. 80, представляете? Серьезно, у нас два этажа и по два концерта! — рассказал о своем бизнесе Намин.

Намин также отметил, что продолжает общаться с певцом Валерием Меладзе, хотя из-за своей позиции по поводу СВО он стал нежелательным артистом на российской эстраде. Но тот не поддерживает связь с Макаревичем и жизнь из «развела».

В 2022 году Макаревич выразил поддержку Украине и покинул страну. Формально его группа «Машина времени» еще существует. Певец также сохранил за собой долю в продюсерской компании «Самый смак», но она не приносит дохода. В 2023 году он также вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». Ведущий и певец дает концерты в барах или выступает в небольших концертных залах на Западе, но былой популярностью уже не пользуется и не так давно опозорился в Грузии.

Намин раскрыл, кто теперь владеет кафе Макаревича
