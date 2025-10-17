Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:10

Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Кирилл Каллиников /РИА Новости

Рок-музыкант и певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с начала специальной военной операции заработал в России около 5 млн рублей. Откуда у него доход в РФ, лишится ли он его, что Макаревич ранее говорил о помощи ВСУ?

На чем Макаревич зарабатывает в России

По информации СМИ и Telegram-каналов, артист получил эти деньги с процентов от вкладов в российских банках. Как уточнили источники, Макаревич также имеет российскую пенсию. Она составляет почти 90 тыс. рублей. Из них 41 955 рублей — за звание народного артиста России и еще 29 119 рублей — за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ранее призвал лишить Макаревича звания народного артиста и социальных выплат. Также он считает, что музыкант не достоин и российского гражданства.

«Почему мы сегодня не можем запретить этим людям въезжать в нашу страну? Я считаю, что как минимум нужно лишить [Макаревича] российского гражданства и как минимум закрыть въезд лет на 50. Я считаю, что это предатели Родины, агенты влияния, которые выполняют западную повестку», — отметил Бородин.

Как ранее писал NEWS.ru, Макаревич продолжает владеть некоторыми активами в России. Певец имеет долю в продюсерской компании «Самый смак», но она не приносит дохода. ИП, через которое артист проводил все свои гонорары в РФ, он закрыл. В 2023 году музыкант также вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, несмотря на отъезд, артист не стал расставаться с «тайным» домом в Подмосковье стоимостью 70 млн рублей. Двухэтажный особняк в деревне Подушкино рядом с Барвихой Макаревич приобрел у актера Леонида Ярмольника в 2008 году. Дом площадью 300 кв. м стоит на участке в 1500 кв. м.

Как Макаревич опозорился в Грузии

В августе Макаревич устроил фан-встречу в Батуми, однако грузинские зрители проигнорировали ее. Лидер «Машины времени» с женой Эйнат Кляйн пригласил фанатов на дегустацию вина собственного производства и предложил заплатить за вход около 7,5 тыс. рублей. Однако желающих отведать алкоголь нашлось немного — зал был полупустым.

Но больше всего артиста расстроило, что на встрече ему подарили всего три подсолнуха. Как сообщил источник, Макаревич спел три хита, «после чего с понурым видом спешно покинул мероприятие». На прощание он иронично поблагодарил зрителей, что пришли к нему, а не на концерт выступавшей в то же время Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил NEWS.ru, что даже для своих поклонников Макаревич стал «токсичным элементом».

«Макаревич подорвал репутацию своими антироссийски настроенными высказываниями и словами в поддержку Украины. Конечно, это сказалось на его репутации и деятельности. То есть Макаревич уже стал токсичным элементом, уже неинтересным с точки зрения артиста. Его любят за былую славу. Те, кто еще остался его фанатом, любят его старые песни, а то, какой сейчас Макаревич, — это очень многих людей отталкивает», — сказал Рудченко.

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Виталий Белоусов /РИА Новости

Что Макаревич говорил об Украине

Макаревич до этого заявил, что не финансирует ВСУ только из-за опасений за своего сына: он боится, что украинская ракета может попасть в дом в Москве, где живет Иван Макаревич.

Также он сообщил, что «неоднократно помогал и помогает» мирным украинским гражданам. По словам музыканта, на Украине к нему «очень хорошо относятся» и «знают, что он говорит». Однако любви украинцев к Макаревичу мешает, с его слов, его происхождение, так как страна, где он родился, «все равно на спине висит». В связи с этим, добавил он, он не выступает на Украине, но не из страха, а потому что у него нет «такого морального права».

В беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским, Макаревич не исключил, что в будущем начнет помогать и ВСУ. Также он пожелал Украине победы и пообещал приехать с концертом, если украинцы позовут.

