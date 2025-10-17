Стало известно, сколько Макаревич заработал в России за СВО SHOT: Макаревич заработал в России около 5 млн рублей с начала СВО

Рок-музыкант и певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с начала специальной военной операции заработал в России около 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, артист получил эти деньги с процентов от вкладов в российских банках.

Как уточнил канал, Макаревич также продолжает получать пенсию в России. Она составляет почти 90 тысяч рублей. По данным источника, из них 41 955 рублей — за звание народного артиста России и еще 29 119 рублей — за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В конце августа Макаревич выступил всего с тремя песнями на полупустой площадке в грузинском Батуми. Музыкант вместе с супругой организовал дегустацию вина собственного производства, где стоимость билетов составляла 7500 рублей.

Ранее появилась информация, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева по-прежнему зарабатывает на Родине. Речь также идет о процентах от банковских вкладов. Кроме того, звезда эстрады ежемесячно кладет на счета более 105 тыс. рублей.