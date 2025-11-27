Скончалась мать рок-музыканта Стаса Намина

Мать известного музыканта и композитора Стаса Намина Нами Микоян, супругом которой был генерал-лейтенант авиации Алексей Микоян, ушла из жизни, заявили в пресс-службе Союза армян России. Там напомнили, что 21 ноября женщине исполнилось 97 лет.

Скончалась Нами Артемовна Микоян — мать рок-музыканта и продюсера Стаса Намина. Она прожила прекрасную достойную жизнь, — говорится в сообщении.

Микоян была историком-музыковедом, журналистом, а также автором многих публикаций, в частности, книги воспоминаний «Своими глазами». Отпевание и прощание состоится 28 ноября в 12:00 в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

