День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:48

Скончалась мать рок-музыканта Стаса Намина

Нами Артемьевна Микоян Нами Артемьевна Микоян Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Мать известного музыканта и композитора Стаса Намина Нами Микоян, супругом которой был генерал-лейтенант авиации Алексей Микоян, ушла из жизни, заявили в пресс-службе Союза армян России. Там напомнили, что 21 ноября женщине исполнилось 97 лет.

Скончалась Нами Артемовна Микоян — мать рок-музыканта и продюсера Стаса Намина. Она прожила прекрасную достойную жизнь, — говорится в сообщении.

Микоян была историком-музыковедом, журналистом, а также автором многих публикаций, в частности, книги воспоминаний «Своими глазами». Отпевание и прощание состоится 28 ноября в 12:00 в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Ранее на 75-м году жизни скончался аргентинский актер и режиссер Исаак Эйзен. Он начал свою карьеру в кинематографе еще в 1980-х годах и с тех пор принял участие в большом количестве проектов. Зрителям запомнились его работы в таких картинах, как «Титаны на ринге наносят ответный удар», «Герой», «Суд» и «Аргентина — страна любви и мести».

До этого стало известно, что в возрасте 87 лет от онкологического заболевания умер актер и режиссер Всеволод Шиловский. Медики обнаружили у него рак в апреле 2025 года и, несмотря на это, он продолжал играть спектакли. Среди первых театральных работ Шиловского были роль Керубино в постановке «Женитьба Фигаро» и образ Костылева в спектакле «На дне» по пьесе Максима Горького.

смерти
Стас Намин
похороны
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к праздникам
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.